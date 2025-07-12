كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تيسير مشاركة السيدات لا سيما صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر في تسويق منتجاتهن من خلال منافذ ومعارض دائمة وذلك بالتنسيق مع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين ببحث إمكانية تخصيص أماكن أو منافذ بيع دائمة على مستوى المحافظة أو المراكز ودراسة إمكانية تنظيم معارض دورية بالتعاون مع الجهات المعنية لعرض وبيع منتجات السيدات من المشروعات الصغيرة والحرفية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية التنسيق بين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة لتحديد الفئات المستهدفة من السيدات ودعم مشاركتهن في تلك المعارض، مؤكدة ضرورة التوسع في تسجيل منتجات السيدات على منصة "أيادي مصر" وتقديم الدعم الفني اللازم لتدريبهن على الاستخدام الأمثل للمنصة.

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