شديد الحرارة ورياح.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً في الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد نشاطًا للرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح) وسرعة الرياح (30 :45) كم/ س وارتفاع الأمواج (2.5:2) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البحر الأحمر يكون خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى/الصغرى):

القاهرة الكبرى: 38/25 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: 37/24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: 33/23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 36/24 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 42/28 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 40/23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 43/27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية (العظمى/الصغرى):

القاهرة الكبرى: 80%/35%

الوجه البحري ومدن القناة: 85%/42%

السواحل الشمالية الغربية: 93%/55%

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 90%/55%

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 65%/30%

شمال الصعيد: 60%/20%

جنوب الصعيد: 35%/15%

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