كتب- حسن مرسي:

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز اتخذ قرارًا جيدًا يلزم جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة، سواء كانوا من مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أوضح إبراهيم أن الشركات الـ 4 العاملة في السوق المصري ستعوض كل المشتركين الذين تعرضوا للانقطاع أو تأثروا به، بواقع واحد جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول.

وأضاف أن تعويض مستخدمي الإنترنت الثابت سيكون 10 جيجابايت مجانية على الخط الثابت، وفي حال كان التأثر على خدمة الهاتف أو الإنترنت الأرضي، سيكون التعويض 5 جيجابايت مجانية على المحمول.

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن التعويض يشمل انقطاع المكالمات الصوتية والإنترنت، حيث سيتم تعويض العميل عن مجمل الخدمات المتأثرة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم أن الشركات المتضررة من الحريق ستعود إلى الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى لتسوية تكلفة العطل.

وفيما يخص عودة الخدمات لطبيعتها، أوضح أنه تم التركيز منذ بداية الأزمة على عودة الخدمات الحيوية للمواطنين مثل الخدمات البنكية والحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ، وقد عادت معظمها بالفعل، بما في ذلك البورصة والبنوك وتطبيق "إنستا باي".

وأشار إلى أن خدمات المكالمات الصوتية عادت لسابق عهدها، بينما لا يزال هناك تأثر طفيف في بعض خدمات الإنترنت الأرضي، معربًا عن أمل الجهاز في عودتها بالكامل قريبًا.

وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخدمة في المنطقة المحيطة بـ "سنترال سيس" عادت بنسبة 75%، والعمل جارٍ على استعادة الـ 25% المتبقية، مقدمًا الشكر لكل العاملين في وزارة الاتصالات على جهودهم تحت الضغط الشديد.