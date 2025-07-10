إعلان

رئيسة القومي للمرأة تبحث مع سفير دولة كندا تعزيز العلاقات الثنائية

07:36 م الخميس 10 يوليو 2025

رئيسة القومي للمرأة تبحث مع سفير دولة كندا تعزيز ا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، شانون أولريك شانون سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية وأماني عمران قائد فريق برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة- الشؤون العالمية في كندا بحضور شيرويتإبراهيم مديرعام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المشترك بين المجلس والسفارة الكندية مشيرة إلى مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والذي يدعم التمكين الاقتصادي للسيدات.

وأكدت المستشارة، أن المجلس القومي للمرأة، يهتم بالتمكين الاقتصادي للسيدات كأحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 معربة عن تطلعها لوجود المزيد من المشروعات في اطار تلك الشراكة مشيرة إلي البرامج التي ينفذها المجلس ومنها برنامجي نورة ونور ومشروع مواجهة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والذي يتم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته أشاد السفير الكندي بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال عام المرأة المصرية كما أعرب عن سعادته بالشراكة بين المجلس والسفارة في كل مراحل العمل التنموي وعلى اهتمام الحكومة الكندية بالنساء متمنيا بأن تأتي هذه الشراكة بمزيد من الثمار والنجاحات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة سفير كندا بجمهورية مصر العربية كندا شانون أولريك شانون السفارة الكندية التصنيع الزراعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض