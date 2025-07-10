كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، شانون أولريك شانون سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية وأماني عمران قائد فريق برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة- الشؤون العالمية في كندا بحضور شيرويتإبراهيم مديرعام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المشترك بين المجلس والسفارة الكندية مشيرة إلى مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والذي يدعم التمكين الاقتصادي للسيدات.

وأكدت المستشارة، أن المجلس القومي للمرأة، يهتم بالتمكين الاقتصادي للسيدات كأحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 معربة عن تطلعها لوجود المزيد من المشروعات في اطار تلك الشراكة مشيرة إلي البرامج التي ينفذها المجلس ومنها برنامجي نورة ونور ومشروع مواجهة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والذي يتم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته أشاد السفير الكندي بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال عام المرأة المصرية كما أعرب عن سعادته بالشراكة بين المجلس والسفارة في كل مراحل العمل التنموي وعلى اهتمام الحكومة الكندية بالنساء متمنيا بأن تأتي هذه الشراكة بمزيد من الثمار والنجاحات.