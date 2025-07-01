وزير السياحة يبحث تطوير الخدمات بمسار العائلة المقدسة

كتب- محمد أبو بكر:

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية بنقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع رجل الأعمال منير غبور، رئيس مجلس إدارة شركة "المسار" للتنمية السياحية، التي تشارك في تنفيذ أعمال التطوير ببعض المواقع المدرجة على المسار.

وتناول الاجتماع عرضًا لتصور شامل أعدته الشركة لتطوير الخدمات السياحية والعمرانية بجميع نقاط المسار، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة المواقع، على أن يبدأ التنفيذ في عشر نقاط فقط كمرحلة أولى، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأكد الوزير أن مسار العائلة المقدسة يُعد من أبرز المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا النمط الفريد ضمن استراتيجيتها لإبراز وتطوير التنوع السياحي في مصر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفقًا لكل منتج.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير البنية السياحية الأساسية بنقاط المسار، مؤكدًا أهمية وجود داعمين يؤمنون بأهمية هذا المشروع القومي والمستدام، بما يحقق الأهداف المرجوة، إلى جانب إعداد خطط تسويقية فعالة عقب الانتهاء من التطوير.

وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة زمنية محددة للبدء بتنفيذ أعمال التطوير في المواقع الواقعة بمحافظة القاهرة، وربطها بخطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، مع تصميم مسارات سياحية مخصصة لرحلات السائحين لنقاط العائلة المقدسة، وإدماجها ضمن منتج السياحة الروحانية والأنماط السياحية الأخرى التي تزخر بها مصر.

وحضر الاجتماع السفير مختار عمر، عضو مجلس إدارة شركة "المسار"، والمهندسة إيمان منصور، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاستراتيجيات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية والمنسق العام لمشروع إحياء المسار.

ويُعد مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام الدولة، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على المسار، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري، كما تم تطوير الخدمات السياحية بعدد من المواقع منها كنيسة العذراء بجبل الطير بالمنيا، وأديرة وادي النطرون، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بالغربية، وتل بسطا بالشرقية، وكنيسة السيدة العذراء بكفر الشيخ، وشجرة العذراء مريم بالمطرية.