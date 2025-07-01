"خلل بإحدى العجلات".. الطيران تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة خاصة

كتب – محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة ميدانية إلى مطار القاهرة الدولي، لمتابعة إجراءات التعامل مع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية، بعد تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في إحدى عجلاتها، مما استدعى الهبوط الفوري.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة الطيران المدني بتعزيز معايير السلامة الجوية والاستجابة الفعالة للطوارئ.

وتعاملت الجهات المختصة بمطار القاهرة الدولي مع البلاغ بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية للأمن والسلامة، حيث تم تأمين مسار الطائرة والمهبط، وتجهيز فرق الطوارئ لضمان هبوط آمن، وهو ما تحقق بنجاح دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وتتولى الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للتشريعات المحلية والدولية، لتعزيز سلامة الطيران.