دون ذكر اسمها.. سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا طريق المنوفية

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها تلقت تبرعاً من إحدي سيدات الأعمال المصريات لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.

وقررت سيدة الأعمال التبرع بقيمة رحلات عمرة لفردين من كل أسرة من أسر الضحايا والمصابين، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيمها لأسر الضحايا.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لسيدة الأعمال، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس حجم التكافل والتعاون بين أفراد الشعب المصري.

يشار إلي أن سيدة الأعمال المتبرعة طلبت من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمها وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تلقيها تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.

وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية،تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.