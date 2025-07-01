نائب: مستأجرون يحتفظون بالشقق المغلقة لذكريات الطفولة والملاك يعانون

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييده لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن صدور التعديلات "تأخر كثيرًا"، ولكن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وجاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل القانون، المقدم من الحكومة.

وأكد الشبراوي أن الوضع الحالي أضر بالملاك بشكل كبير، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الشقق المغلقة لا يتم استخدامها، في حين يواجه بعض الملاك أوضاعًا معيشية صعبة.

وقال النائب: "هناك مستأجرون يحتفظون بالشقة وهي مغلقة فقط بدافع ذكريات الطفولة التي نشأوا عليها، بينما في المقابل هناك ملاك يتسولون في الشوارع لعدم استفادتهم من ممتلكاتهم".

وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة حسم هذا الملف بشكل متوازن يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.