إعلان

نائب: مستأجرون يحتفظون بالشقق المغلقة لذكريات الطفولة والملاك يعانون

11:54 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييده لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن صدور التعديلات "تأخر كثيرًا"، ولكن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وجاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل القانون، المقدم من الحكومة.

وأكد الشبراوي أن الوضع الحالي أضر بالملاك بشكل كبير، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الشقق المغلقة لا يتم استخدامها، في حين يواجه بعض الملاك أوضاعًا معيشية صعبة.

وقال النائب: "هناك مستأجرون يحتفظون بالشقة وهي مغلقة فقط بدافع ذكريات الطفولة التي نشأوا عليها، بينما في المقابل هناك ملاك يتسولون في الشوارع لعدم استفادتهم من ممتلكاتهم".

وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة حسم هذا الملف بشكل متوازن يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أشرف الشبراوي مجلس النواب قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل بروتوكول لتطبيق مبادرة "الألف يوم الذهبية" بالمستشفيات الخاصة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي