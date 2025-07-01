

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-7-2025 على كافة المحافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة على مدن وعواصم الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- دمياط الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- السويس الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- العريش الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- رفح الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- طابا الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

- العلمين الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

- بني سويف الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- قنا الصغرى 26 والعظمى 42 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 27 والعظمى 43 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 42 درجة.