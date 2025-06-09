الأوبرا تستضيف الباليه الوطنى الروسى على المسرح الكبير

كتب- محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خطط تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية حيث تستضيف بالتعاون مع سفارة روسيا بالقاهرة فرقة الباليه الوطنى الروسى "كوستروما" التى تعرض رائعة الرقص الروسى "تاريخ عظيم لبلد عظيم" وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء ١١ يونيو علي المسرح الكبير.

العرض إنتاج وإدارة إلينا تسارينكو، المدير الفنى وأستاذ الباليه يورى تسارينكو، توزيع موسيقى فلاديمير ريابتسيف ونيكولاي شامشين، تصميم الديكور بوريس غولودنيتسكى، تصميم الأزياء إيلينا بيوتروفسكايا، غريغورى بيلوف، نتاليا دزيوبينكو، مدير الإنتاج ألكسندر زيكوف.

ويتميز العرض بالثراء والإبهار من خلال تناول المحطات والمعالم التاريخية الهامة فى روسيا وتقاليدها وعاداتها ملتزماً بأسلوب الثقافة الشعبية التى تجمع بمهارة بين الفولكلور والحكايات الملحمية القديمة والمقاطع الغنائية والرقصات الإستعراضية منها روسيا القديمة، الصلاة، المدافعون، أنشودة الحنين، رقصة القوزاق الكبرى، تدفقات نهر الفولجا، رقصة الجدول الصغير العذب ، يوخور، الرقصة الكورياك، ربيع التتار، إيقاعات القوقاز، القلب الدافئ، شتاء شتاء والرقصة الإحتفالية.

ويضم العرض جزئين الأول يروى تاريخ روسيا من خلال ثقافة شعبها منذ إعتناق الديانة المسيحية مروراً بالعهد القيصرى والحقبة السوفيتية، ويحاكى كلاً من الثقافة العلمانية والحضرية والريفية والعسكرية مصورا مختلف الطبقات الإجتماعية.

أما الجزء الثانى يتناول الثقافة متعددة الجنسيات للشعوب من أقصى الشمال وسيبيريا وجبال الأورال إلى السهوب الجنوبية وجبال القوقاز ووسط روسيا من خلال السمات والشخصيات والتقاليد والقيم الفردية لمختلف الجنسيات التى تعيش على أراضى الإتحاد الروسى.

يأتى العرض فى إطار المشروع الثقافى التعليمى الدولى "افتتاحية الرقص من أجل السلام".

ويهدف إلى توحيد شعوب دول مجموعة بريكس من خلال القيم الثقافية والإنسانية المشتركة ويحظى بالدعم من "مؤسسة المبادرات الثقافية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وزارة الخارجية الروسية، وزارة الثقافة المصرية، وزارة الثقافة بروسيا الإتحادية، سفارة روسيا بالقاهرة والوكالة الفيدرالية لشئون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين فى الخارج والتعاون الإنسانى الدولى وهو ما يتيح الفرصة للجمهور المصرى لإكتشاف ملامح من التراث الإنسانى المتنوع عبر فنون راقية وثرية.

يذكر أن فرقة البالية الوطنى الروسي (كوستروما) تعد أحد أهم العلامات الثقافية لروسيا المعاصرة وقد مثلتها فى العديد من أبرز المحافل الدولية منها دورة الألعاب الأولمبية فى سوتشي، مسابقة يوروفيجين فى موسكو، مهرجان الشباب العالمى فى سيربوس وقمة قادة دول بريكس.

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