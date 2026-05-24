صور.. طوارئ استعدادًا لتصعيد أكثر من 41 ألف حاج إلى عرفات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجوائز المقدمة ضمن مسابقة "أنت الحل" لم يتم تمويلها من ميزانية الوزارة، موضحًا أن قيمة الجنيهات الذهبية والجوائز النقدية الأخرى التي حصل عليها الفائزون تحملها رعاة المبادرة بالكامل.

وأوضح "عبدالغفار"، في تصريحات لمصراوي، أن أكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في المسابقة، فيما فاز 166 مواطنًا بعد نجاحهم في فقدان 6 كيلوجرامات من أوزانهم، في إطار الحملة التي استهدفت تشجيع المواطنين على اتباع نمط حياة صحي وإنقاص الوزن.

وسلم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، جوائز مسابقة "أنت الحل"، حيث فاز 6 أشخاص بـ 6 جنيهات ذهب لكل واحد منهم، بعد اختيارهم بشكل إليكتروني.

كما جرى تسليم عدد آخر من الفائزين 6 آلاف جنيه لكل فائز منهم.

ماذا نعرف عن مبادرة "أنت الحل؟

مبادرة "أنت الحل" أطلقتها وزارة الصحة خلال شهر رمضان الماضي، تحت شعار "خس 6 كيلو واكسب جنيه ذهب"، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على تبني عادات غذائية سليمة.

واعتمدت الحملة على نظام تحفيزي يمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز مالية تصل إلى 6 آلاف جنيه أو 6 جنيهات ذهبية، مقابل خسارة 6 كيلوجرامات من الوزن خلال شهر رمضان.

وكان التسجيل في المسابقة يتم من خلال نقاط مخصصة انتشرت في الشوارع ومحطات المترو والأماكن العامة بمختلف المحافظات، حيث قام المشاركون بتسجيل بياناتهم وأوزانهم للدخول في السحب على الجوائز.