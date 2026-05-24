كشفت مسؤولون أمريكيون عن تطورات جديدة في مسار مفاوضات حرب إيران، وسط مؤشرات على استعداد متبادل لتقديم تنازلات بشأن العقوبات وبرنامج اليورانيوم.

"مفاوضات لاحقة".. تطورات ملفات حرب إيران وأمريكا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي، أن قضايا مثل مخزون طهران الصاروخي وتخصيب اليورانيوم ستتم مناقشتها في مفاوضات لاحقة.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤول أمريكي، أن طهران تبدو الآن أكثر استعدادا لتقديم تنازلات مقارنة بموقفها قبل الحملة العسكرية.

"تنازلات كبيرة".. مساومات إنهاء حرب إيران

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز" الأحد، بأن واشنطن قد تكون على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة لطهران بشأن تخفيف العقوبات، إذا ما كان قادة البلاد على استعداد لتقديم تنازلات مماثلة بشأن اليورانيوم المخصب.

وقلل المسؤول الأمريكي، من شأن التقارير التي تفيد بإمكانية توقيع الاتفاق يوم الأحد لإنهاء حرب إيران، قائلا إن نظام طهران لا يتحرك بالسرعة الكافية.

"تنازلات جادة".. مسار علاقات إيران وأمريكا

وقال المسؤول: "خطتنا هي التعامل مع كامل مخزونهم من المواد المخصبة، نرى الإيرانيين يقدمون تنازلات جادة بشأن هذه المسائل لم نشهدها من قبل".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه "إذا قدم الإيرانيون تنازلات كبيرة بشأن مسألة التخصيب، فسوف نقدم نحن أيضا تنازلات كبيرة بشأن تخفيف العقوبات".

"رسوم هرمز".. عقبات تسوية حرب إيران

وأضاف المسؤول: "حتى في دعاية الحرس الثوري نفسه، لم يتحدثوا عن فرض رسوم على مضيق هرمز، موقفنا واضح تماما، لا نعتقد أن فرض رسوم هو نتيجة مقبولة".