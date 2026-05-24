نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول أمريكي، إن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد.

وقال المصدر الأمريكي، إن البيت الأبيض يعتقد أن الأمر قد يستغرق عدة أيام حتى تتم الموافقة على الاتفاق من قبل القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن هناك بعض الصياغات المهمة بالنسبة للولايات المتحدة وبعض العبارات المهمة بالنسبة لإيران.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة والأمر سيستغرق أياما من أجل استكمال الموافقات اللازمة.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن المرشد الإيراني وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق مع الولايات المتحدة.

كما أكد مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات، أن الاتفاق مع طهران قد أوشك على الانتهاء، لافتًا إلى أن هناك بعض الثغرات في صياغة هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قريباً وأن الجوانب النهائية قيد التفاوض حالياً.

ووفقًا لموقع أكسيوس، جاءت تصريحات ترامب بعد اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة عرب ومسلمين، ومع نتنياهو.