كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم وتأهيل "المقاصير الجنوبية" لمعبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك في الأقصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الكشف عن توابيت خشبية وأوستراكات بالعساسيف وسور ضخم بالأقصر - صور

تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم وتأهيل "المقاصير الجنوبية" لمعبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك في الأقصر، والذي تم بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK).

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شقق بالمدن والمحافظات.. آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر موعد للحجز والتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7"، والتي تتضمن توفير وحدات سكنية متنوعة المساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.

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وفاء بحق المضحين.. "الأوقاف" تواصل ذبح صكوك الأضاحي لليوم الثالث

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة ذبح صكوك الأضاحي، تحت إشراف بيطري متخصص، وذلك في إطار التجهيز لمشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، لليوم الثالث على التوالى، ووفاء بحق المضحين.

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بيان عاجل للزراعة بعد رصد حالات مصابة بالحمى القلاعية في بعض الدول

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة "سات 1".

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مد مواعيد المحال والمطاعم والمولات ساعة خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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