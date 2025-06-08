ورش ثقافية في برنامج "فرحة العيد" للأطفال بالمناطق الجديدة

كتب- محمد شاكر:

قدم المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، عددا من الفعاليات بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، احتفالا بالعيد، في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونفذ المشروع احتفالية بمنطقة "المحروسة" تحت عنوان "فرحة العيد"، وبإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وجهاز المدينة، وتنوعت الفعاليات لتشمل الجانب الثقافي والفني والترفيهي للأطفال والأسر.

وشهد اليوم حوارا ثقافيا بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك" أدارته د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، إلى جانب ورشة "هدايا العيد" وعرض أراجوز تفاعلي تناول سلوكيات الأطفال وأهمية النظافة والعادات الغذائية الصحية، إلى جانب التوعية بطقوس العيد وعاداته في حياتهم اليومية.

كما تضمنت الفعاليات عروضا للشخصيات الكرتونية للأطفال، وفقرة تنورة، وورشة رسم على الوجه، وورشة ورود ورقية باستخدام ورق الكروشيه، وورشة إكسسوارات وهدايا للأطفال باستخدام الخرز والورود، حيث شارك الأطفال في تصميم الهدايا بأنفسهم وتلقوا هدايا من صنع أيديهم.

وقدمت المشرف على المشروع شرحا مبسطا لمفهوم الثقافة ودور وزارة الثقافة، مؤكدة أن الاستدامة الثقافية عنصر رئيس في بناء وعي المجتمعات الجديدة وتحقيق جودة الحياة بها.

وفي السياق شمل البرنامج زيارة لمنطقة "معا"، حيث استمتع الأهالي والأطفال بالأنشطة المقدمة. وتضمن البرنامج حوارا تفاعليا مع الأطفال حول القيم والأخلاق، وركز على تبسيط مفاهيم مثل الصدق، والأمانة، والتسامح، والتعاون، وصلة الرحم، في سياق الاحتفال بعيد الأضحى.

واختتم الفعاليات المنفذة ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بزيارة إلى منطقة "أهالينا"، حيث استضاف مركز شباب أهالينا، مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وتضمنت عروض تنورة، وورشا فنية وثقافية في إطار احتفالات العيد.

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