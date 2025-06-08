كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن وقوع انفصال جزئي محدود في الطبان الترابي لطريق إسنا/الأقصر الزراعي الغربي، وذلك عند مدخل طريق أرمنت/الواحات، نتيجة دوائر انزلاق بجسر ترعة أصفون ناتجة عن أعمال التكريك الجارية بالمنطقة.

ووفقًا للبيان، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بسرعة التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة، بما يضمن تأمين حركة المرور في هذه المنطقة الحيوية.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور، والوحدة المحلية لمركز أرمنت، لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب دفع فرق الإصلاح والمعدات الفنية إلى موقع الانفصال لبدء تنفيذ الحلول الهندسية اللازمة.

وأكدت الهيئة أنها قامت أيضًا بالتواصل والتنسيق مع هندسة ري أرمنت، من أجل بدء معالجة الانزلاق الناتج عن أعمال التكريك، واحتواء آثار الانفصال الطارئ، حرصًا على سلامة المواطنين وحركة السير في المنطقة.

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