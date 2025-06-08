شقق بالمدن والمحافظات.. آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر موعد للحجز والتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7"، والتي تتضمن توفير وحدات سكنية متنوعة المساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل الطرح ثلاث فئات من الوحدات:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري: عددها 396 وحدة.

وحدات بتسليم خلال 18 شهرًا: وتشمل 9872 وحدة.

وحدات بتسليم خلال 36 شهرًا: بإجمالي 5372 وحدة.

شروط الحجز:

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها للتقدم، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا سابقًا على وحدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

عدم حصول المتقدم على تمويل ضمن مشروعات سكنية سابقة.

خطوات التقديم:

يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم تحميل كراسة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة.

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مد فترة التقديم:

آخر موعد للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 هو يوم 18 يونيو 2025، وجاء ذلك استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، ولإتاحة فرصة أكبر للراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة.

تفاصيل أكثر عن الحجز.. اضغط هنا

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