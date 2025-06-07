كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"هتتفسح فين في العيد"؟.. 9 أماكن للتنزه بأسعار تبدأ من 5 جنيهات

يحرص الكثير من سكان محافظتي القاهرة والجيزة على البحث عن أماكن للتنزه وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك 2025، بشكل ممتع، خاصة بعد إغلاق حديقة حيوان الجيزة، خلال الفترة الماضية التي كانت المقصد الأول للأسرة المصرية، حيث تجري أعمال تطويرها.

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"الصحة": إجراء 2 مليون و728 ألف عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و728 ألفاً و487 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

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تصل لـ15 جنيهًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل أسعار تذاكر خدمة الأتوبيس الترددي BRT الذي يعمل على الطريق الدائري، وذلك ضمن جهود تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري.

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ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت

كشت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 7 يونيو 2025، وكذلك عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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الحج 2025.. نفرة الحجاج تسير بسلاسة تامة دون مخالفات

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه مع حلول أول أيام التشريق، تعيش مشاعر الإيمان والسكينة في مشعر منى وسط حجاج بيت الله الحرام، الذين أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة، حيث قضى البعض ليلة النفرة هناك، فيما قضى آخرون فترة وجيزة قبل التوجه إلى رمي الجمرات صباح اليوم.

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رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 3209 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة بالتنسيق مع 59 شركة من شركات القطاع الخاص، بحسب ما جاء في نشرتها الوظيفية نصف الشهرية.

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