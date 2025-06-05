كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بمقر البعثة المصرية، مع بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين وزارة العمل والاتحاد في المجالات المشتركة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

وأكد الوزير استعداد الدولة المصرية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، مشيرًا إلى التطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل محليًا ودوليًا، وذلك عبر منح شهادات مزاولة المهنة وقياس المهارة الحقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستعدة لتلبية طلبات التوظيف وفقًا للمعايير العالمية، مستعرضًا بعض الإجراءات الخاصة بملف التشغيل والتوظيف، منها الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا، وإنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لرسم السياسة العامة للتشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

كما أوضح جبران آليات التحقق من توافق العمل مع خبرة العامل أو مهاراته من خلال قياس مستوى المهارة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدًا على عدم احتكار الدولة للتشغيل والسماح لوكالات الاستخدام بممارسة عمليات التشغيل داخليًا وخارجيًا مع وضع ضوابط للإشراف والرقابة عليها، وتشجيع هذه الوكالات على فتح أسواق عمل جديدة بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد حدد حالات إلغاء ترخيص الشركات بشكل واضح، بهدف توفير الحماية والضمانة للأطراف وضمان التزام الشركات بالقانون، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التشغيل الإلكتروني لضمان جديتها وإنشاء قواعد بيانات حقيقية لنتائجها.

من جانبها، قدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد العالمي للتوظيف، معربة عن إعجابها بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري واعد للغاية نظرًا لحجم الأيدي العاملة من الشباب، ومستعدة للتحولات في عالم التوظيف، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار وتوفر كافة مقومات النجاح، وهو ما يفسر توجه الشركات العالمية للاستثمار فيه.



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