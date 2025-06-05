وزيرة البيئة تحذر من الذبح العشوائي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهات برفع درجة الاستعداد والتأهب بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على التنسيق المكثف مع الجهات المعنية لتقديم خدمات نظافة وتجميل مكثفة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات. وأكدت ضرورة جاهزية الحملات المركزية للطوارئ لمواجهة مشكلة المخلفات، وخاصة مخلفات الأضاحي.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة والمسالخ المعتمدة، والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي، تجنبًا للتلوث البصري والبيئي وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وشددت على ضرورة عدم الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والتخلص من المخلفات الحيوانية في مواقع مخصصة تحت إشراف الجهات المختصة، مع الاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي أو استخدامها في صناعات أخرى. كما أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذبح العشوائي في الشوارع والميادين.

من جانبه، عقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وشركتي "إنفيروماستر" و"ارتقاء" المسؤولتين عن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في مناطق مختلفة بالقاهرة، لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة العيد، وتكثيف عمليات جمع مخلفات الأضاحي، ورفع حالة التأهب للتدخل السريع عند حدوث أية مشكلات طارئة.

وأوضح أن الشركتين تنسقان مع رؤساء الأحياء في المناطق الشرقية والغربية للعمل على ساحات صلاة العيد، ومساجد وشوادر بيع الأضاحي، ومحلات الجزارة، والتنبيه على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالذبح. وأضاف أن الشركتين جهزتا سيارات مخصصة لجمع مخلفات الأضاحي في حال وجود تسريبات خارج المجازر، بالإضافة إلى حملات توعية للمواطنين من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، مع توفير أرقام شكاوى للتواصل.

وطالبت وزارة البيئة المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، والإبلاغ عن أي بؤر لانتشار المخلفات إلى غرفة العمليات المركزية، لتسهيل التنسيق ورفع المخلفات بشكل فوري.

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