وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه أن يعيد هذه الأيام عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ولما فيه خير البلاد والعباد.

وتوجه الوزير بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والفريق أول عبد المجيد صقر - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وجميع مؤسسات الدولة، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على العالم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامنا عامرة بالفرحة والمودة والتراحم، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

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