بالأسماء.. نقل أئمة مساجد كبرى بالأوقاف لمناطق نائية بسبب السفر للحج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزير الدكتور أسامة الأزهري قرر معاقبة عددا من الأئمة بالنقل لمحافظات نائية بعد مخالفتهم التعليمات والسفر لأداء الحج.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الأوقاف أصدرت قرارا في ال٢٥ من مايو الماضي بعدم سفر الأئمة المتعاقدين مع شركات سياحة للحج دون الحصول على تصريح، مع توقيع عقوبات كبيرة من يخالف ذلك.

ونوه المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف قررت معاقبة أئمة مساجد كبرى، بعد مخالفتهم تعليمات الوزارة والسفر لأداء الحج، أبرزهم الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، والشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس، والشيخ أسامة قابيل إمام وخطيب مسجد الشرطة بصلاح سالم، والشيخ إسلام النواوي بديوان عام الوزارة، والدكتور أحمد سلامة إمام وخطيب مسجد الصديق بشيراتون، والدكتور أشرف الفيل، والشيخ محمد مصطفى الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف قررت نقل الأئمة المخالفين إلى مديريات "أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر"، على أن يتم تنفيذ النقل بعد العودة من إجازة العيد.

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