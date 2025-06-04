اجتماع طارئ لتعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا طارئًا في الساعة الخامسة صباحًا اليوم الأربعاء، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك استعدادًا لليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية.

وجاء توقيت الاجتماع الاستثنائي ليحمل رسالة واضحة مفادها أن المنظومة التعليمية بمحافظة الجيزة تسير بمنتهى الانضباط، تحت شعار:

تعليمات حاسمة لضمان انتظام الامتحانات

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف التواجد الأمني داخل ومحيط جميع لجان الامتحانات، مع التأكيد على التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لضمان تأمين اليوم الأخير من الامتحانات بكفاءة عالية، كما وجّه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات في الإدارات التعليمية وربطها بشكل مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لمتابعة مستجدات الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد عطية على أهمية الالتزام بالانضباط الكامل داخل اللجان، والتصدي الفوري لأي محاولات قد تخل بسير الامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القرارات الوزارية بكل حسم تجاه أي مخالفة يتم رصدها دون استثناء.

أولوية للاستقرار النفسي

وفي سياق متصل، طالب عطية مسؤولي الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة بيئة آمنة وهادئة للطلاب داخل اللجان، لضمان أداء الامتحانات في أجواء مستقرة، مع توفير كافة سبل الراحة ومنع أي عوامل ضغط أو تشويش قد تؤثر على تركيز الطلاب.

التزام كامل بتوجيهات الوزير ومحافظ الجيزة

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على التزام المنظومة التعليمية بمحافظة الجيزة بتوجيهات وزير التربية والتعليم و محافظ الجيزة، في سبيل ضمان انضباط الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن هذا الاجتماع الطارئ يعكس الجدية في التعامل مع كل تفاصيل العملية الامتحانية حتى آخر لحظة.

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