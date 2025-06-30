كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيضات بنسبة 10% على عدد من السلع الأساسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 1 يوليو وحتى الخميس 3 يوليو 2025.

وأوضح وزير التموين، أن التخفيضات تشمل اللحوم الطازجة، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، الخضروات، والفاكهة، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومشاركةً من الوزارة في الاحتفال بالأعياد الوطنية، عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد الوزير، أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وضبط الأسعار من خلال التوسع في طرح السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ المعروض، وتكثيف المعروض من السلع المستهدفة خلال فترة التخفيضات.

ودعا الدكتور شريف فاروق جموع المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المتاحة في المجمعات الاستهلاكية، والتي تواصل أداء دورها المحوري في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار عادلة، وضمان استقرار الأسواق.