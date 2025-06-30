خفض 50% على الرسوم.. 56 خدمة إلكترونية من "المجتمعات العُمرانية"

كتب: محمد عبدالناصر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن زيادة عدد الخدمات المتاحة على منصتها الإلكترونية ليصل إلى 56 خدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين في المدن الجديدة.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن الخدمات متاحة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي:

https://nuca-services.gov.eg

ويمكن للمواطنين الحصول عليها دون الحاجة للذهاب إلى المراكز التكنولوجية، مع تخفيض 50% في رسوم الخدمات الإلكترونية مقارنةً بالخدمات المقدمة حضوريًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المنصة تتيح مجموعة متنوعة من الطلبات تشمل:

استلام أراضٍ أو وحدات

استخراج عقود ابتدائية ونهائية

توصيل المرافق (كهرباء - مياه - غاز)

تراخيص البناء والتعديلات

طلبات التصالح وتوفيق الأوضاع

شكاوى فنية واسترداد تأمينات

رخص الإعلانات والمحال العامة

خدمات للقطاعين السكني والصناعي

وأكدت الهيئة إتاحة الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم من خلال نظام "فوري" أو "فيزا كارد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتخفيف الضغط على المراكز الخدمية في المدن الجديدة.