تأكيدًا لمصراوي.. غرفة السياحة تعلن قيمة خطاب ضمان موسم العمرة 2026

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تفاصيل خطاب الضمان والشيكات البنكية لموسم العمرة الجديد 2026-1447هـ.

وأضافت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه يتعين على الشركات المستوفية لشروط العمرة 2026-1447هـ أن تقدم أحد الضمانات المالية التالية لصالح وزارة السياحة والآثار:

خطاب ضمان نهائي بقيمة 1,500,000 جنيه مصري أو شيك مقبول الدفع بنفس القيمة (1.5 مليون جنيه)، بالإضافة إلى ذلك، يلزم إصدار شيك بنكي بقيمة 3,500,000 جنيه مصري، وذلك لضمان الالتزام الكامل بتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

كان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل قيمة خطاب ضمان العمرة موسم 2026-1447هـ.

5 ملايين جنيه.. قيمة خطاب ضمان تنظيم العمرة لموسم 2026

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