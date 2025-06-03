إعلان تحريري

ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﺮك ليمتيد ﻣﺼﺮ إطﻼق ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ دواء "ﯾﻮﺛﯿﺮوﻛﺲ 75ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام" ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر في اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ في 30ﻣﺎﯾﻮ2025، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 350 ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻟﻠﺤﺪث في اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﻣﺼﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 14 ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ورؤﺳﺎء ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء.

وﯾﻤﺜﻞ ﻗﺼﻮر اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ أﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ، ﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﮭﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺪرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ.

وﺗﻌﺪُ أﻣﺮاض اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء اﻧﺘﺸﺎراً ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي. ﺣﯿﺚ ﯾُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ ﻣﺎﯾﺼﻞ إﻟﻰ %10ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻗﻀﯿﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ھﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔﻟﻺرھﺎق، وزﯾﺎدة اﻟﻮزن، واﻻﻛﺘﺌﺎب، وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻠﺐ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض.

وهدفت ﻣﯿﺮك ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺤﺪث إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻌﻼج اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﻠﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ، فاﻟﻌﻼج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺮﻣﻮن اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ "ﯾﻮﺛﯿﺮوﻛﺲ" ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎﻋﺪﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﮭﺮﻣﻮﻧﻲ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺮك ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، وھﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺮﺿﻰﻗﺼﻮر اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ. ﻣﻊ إطﻼق اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺟﺪﯾﺪة "ﯾﻮﺛﯿﺮوﻛﺲ 75ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام". وﺗﺆﻛﺪ الشركة ﺗﻀﺎﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، ﻗﺎل الدكتور ابراهيم نجيب الابيراشى أستاذ الباطنة والغدد بقصر العينى ورئيس أقسام الباطنة السابق بقصر العينى إن إتاحة جرعة 75 میكروغرام من یوثیروكس ستساعد المرضى الذین یتطلب علاجھم تعدیلات دقیقة لتفادي تقلبات الھرمونات.

وأﻛﺪ الدكتور شريف السداوي المدير العام والتنفيذي لشركة ميرك أن إطﻼق اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة "ﯾﻮﺛﯿﺮوﻛﺲ 75 ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام" ﯾﻤﺜﻞ دعما ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻗﺼﻮر اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﯿﺮك داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮضى،

وعلى صعيد آخر، ﺗﺸﯿﺪ شركة ميرك ليمتد مصر وﺗﻘﺪر ھﯿﺌﺔ اﻟﺪواء اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻛﺸﺮﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺎوﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪي المرضى واﻷطﺒﺎء.

وعبرت الدكتورة سيرين حمامي، المسؤولة الإقليمية عن أمراض القلب والأيض والغدد الصماء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا عن فخر الشركة ﺑﺈطﻼق ﯾﻮﺛﯿﺮوﻛﺲ 75ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي، لإيمانها ﺑﺄن رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ للمجتمع.

وحول هذا الأطار، ﻗﺎل الدكتور محمد إسماعيل، رئيس وحدة أعمال أمراض القلب والأيض والغدد الصماء في شركة ميرك ليمتيد مصر إنه يتم ﺗﻮﻓﺮ ﺧﯿﺎرات ﺟﺮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ 75ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام لتساعد دون ﺗﻌﻘﯿﺪات اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﯿﺪوي ﻟﻠﺠﺮعة.

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا رفيق مدير القطاع الطبي إلى أن التوعیة بالقصور في الغدة الدرقیة يظل من أولويات الشركة، خاصةً أن الأعراض قد تكون غامضة وتُشخّص بعد فترات طویلة من المعاناة، لذا فإن تسلیط الضوء في تلك المناسبة أمر بالغ الأھمیة.





