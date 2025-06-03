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صور.. استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد

02:49 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (9)
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (3)
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (2)
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (7)
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (6)
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    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال تنسيق الجامعات والمعاهد (1)
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كتب- عمر صبري:

تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة يرافقه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال أعمال التنسيق التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل وتستمر حتى منتصف نوفمبر، وذلك في ضوء قرار أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات إلى مقره التاريخى بجامعة القاهرة.

وبحسب بيان، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لمكتب التنسيق، بما يضمن سير العمل بكفاءة وسلاسة، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور جودة غانم عن سعادته بحجم الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها جامعة القاهرة لاستقبال مكتب التنسيق، مثمنا الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تيسر للطلاب إجراءات التنسيق للالتحاق بالتعليم الجامعي.

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جامعة القاهرة تنسيق الجامعات والمعاهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق
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