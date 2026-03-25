عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث استهل المجلس أعماله بالإشادة بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية، ونهجه القائم على الشفافية والمسئولية الوطنية، فضلًا عن مواقفه الداعمة للأشقاء العرب، بما يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على التضامن العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد المجلس أن الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس على المستويين الإقليمي والدولي يعزز من مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ويجسد التزامها التاريخي بدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تحقيق الأمن والسلم الإقليميين.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، حيث ناقش المجلس آليات تطبيق حزمة الإجراءات المعلنة لترشيد الانفاق وترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار مسئولية الجامعة نحو دعم جهود الدولة في مواجهة الازمات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على انتظام العملية التعليمية

كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على مراعاة عدم عقد امتحانات خلال إجازات الأعياد، بما يضمن توفير مناخ مناسب للطلاب.

واستعرض المجلس كذلك مسار العملية التعليمية خلال الأسابيع المقبلة في ضوء ما قد يطرأ من مستجدات، مؤكدًا جاهزية الكليات للتعامل المرن معها، بما يضمن انتظام الدراسة واستمرارية العملية التعليمية دون تأثر.

وفي إطار ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتقليص الفجوة بين التعليم والتوظيف، وافق المجلس على إطلاق استبيان موجه لخريجي جامعة القاهرة بمختلف الكليات والتخصصات، بهدف التعرف على أوضاعهم المهنية وتقييم البرامج الدراسية التي التحقوا بها ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، فضلًا عن إطلاق استبيان آخر موجه إلى أصحاب الاعمال بمختلف أنشطتهم، لاستطلاع آرائهم بشأن مستوى خريجي الجامعة وتحديد المهارات المطلوبة والتخصصات الأكثر احتياجًا، وذلك بما يُسهم في دعم متخذي القرار داخل الجامعة في تطوير السياسات الأكاديمية، وإعادة هيكلة بعض البرامج الدراسية، واستحداث برامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما ناقش المجلس الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "أثر" (ATHAR)، مثمنًا التعاون الوثيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، وحرصها على المشاركة الفاعلة، ومؤكدًا أهمية تضافر جهود الكليات لإنجاح هذا المشروع الواعد، الذي يستهدف تنظيم وتوثيق ساعات المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة، مع الالتزام بإدراج الأنشطة المجتمعية الموجهة للطلاب على المنصة وفق النموذج المعد لذلك، بما يسهم في توثيق وتقييم تلك الأنشطة وتعظيم أثرها المجتمعي.

واستعرض المجلس كذلك الإعلان عن إطلاق برنامج "إتقان" (ITQAN) لتطوير وتأهيل الكوادر الإدارية بجامعة القاهرة، والذي يُعد من أضخم البرامج التدريبية وأكثرها شمولًا وعمقًا في تاريخ الجامعة، مستهدفًا جميع المستويات الإدارية، من القيادات العليا إلى الوظائف التنفيذية والعاملين، وذلك في إطار التزام الجامعة بتطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة.

ويعتمد البرنامج على منظومة تقييم متكاملة تشمل مشروعات تطبيقية، ومحاكاة لاتخاذ القرار، ودراسات حالة واقعية، واختبارات معيارية، على أن يتم إدماج نتائج التقييم ضمن الملف المهني للموظف، بما ينعكس على مسارات الترقية والتقييم السنوي، ويُسهم في تحويل التدريب إلى عنصر أساسي في التطور الوظيفي، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

جامعة عين شمس تناقش جاهزية "العمل عن بُعد" والمحاضرات الإلكترونية

قنصوة يكشف تفاصيل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس