تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، النسخة الثالثة من مهرجان التحرير الثقافي AUC Tahrir Culture Fest في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2026، تحت تيمة مستقبل القاهرة «Future C-AI-RO»، حيث تتناول كيف تسهم التقاليد والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القاهرة، من خلال نقاشات تمتد لتشمل الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والإبداع والفنون.

يُقام المهرجان في الحرم التاريخي للجامعة بميدان التحرير بحضور أعضاء مجتمع الجامعة إلى جانب نخبة من الكُتّاب والمتحدثين والفنانين والشخصيات العامة، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل ندوات، ومعارض، وجولات في وسط المدينة، وعروضاً فنية حية، ومعرضاً للكتاب، وبازاراً، إلى جانب برنامج مخصص للأطفال.

ومن أبرز فعاليات هذا العام إطلاق TEDx AUC Tahrir Square تحت شعار «Human Forward»، بمشاركة متحدثين من مجالات العمارة والأعمال وعلم النفس والفنون الإبداعية، لاستكشاف كيف تسهم الابتكارات التي تركز على الإنسان في تشكيل المرحلة المقبلة وإعادة تعريف المشهد الرقمي.

جدير بالذكر أن مهرجان التحرير الثقافي فعالية سنوية تحتفي بالإرث الثقافي والفني والفكري الغني للقاهرة ومكانتها العالمية، ومنذ إطلاقه في عام 2024، استقطب المهرجان آلاف الزوار، وجمع بين مجتمعات متنوعة وفنانين وأكاديميين وقادة فكر ضمن برنامج ثري يسلط الضوء على تاريخ القاهرة العريق وابتكارها وإبداعها كمدينة ومركز ثقافي.



جامعة عين شمس تناقش جاهزية "العمل عن بُعد" والمحاضرات الإلكترونية

قنصوة يكشف تفاصيل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس

بينها التدريب بالمستشفيات.. 8 محاور عمل لمركز التدريب المهني PTC ببيطري القاهرة