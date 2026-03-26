بعد تطويرها لأول مرة منذ 1969.. 15 صورة من داخل خدمات المستشفى الشمالي

أعلن معهد الأورام استقبال العيادات الخارجية بمستشفيات المعهد القومي للأورام اليوم الأربعاء 25 مارس 1159 مريضا، بينهم 816 مريضا بعيادات المعهد بفم الخليج و343 مريضا بعيادات مستشفى الثدي بالتجمع وذلك رغم ظروف الطقس غير المستقرة في هذا اليوم.

وقال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد، إن جميع العيادات الخارجية بفم الخليج استقبلت 185 مريضا بعيادة الاطفال و373 مريضا بعيادات طب الأورام، و119 بعيادة الجراحة و97 بعيادة علاج الألم، و 11 بعيادة التخدير، و 13 بعيادة الأسنان، و 15 بعيادة التغذية العلاجية و 3 بعيادة المبادرات الرئاسية للكشف المبكر.

وذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى الثدي بالتجمع استقبلت 266 مريضة بعيادات طب الأورام، و25 مريضة بعيادة الجراحة، و 15 بعيادة التخدير: 15، وتم عرض 37 مريضة على اللجنة الطبية متعددة الاختصاصات.

وأكد على تقديم العلاج الكيميائي والموجه في غرف علاج اليوم الواحد بفم الخليج لعدد إجمالي 238 مريضاً 75 أطفال و 163 كبار بالإضافة إلى 145 مريضة بمستشفي الثدي بالتجمع، حيث استمرت الاقسام الداخلية والرعايات والعمليات، واقسام المعامل والاشعة التشخيصية والعلاجية في تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية لمئات المرضي كالمعتاد.

