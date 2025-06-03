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تخصيص 366 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالقاهرة

12:49 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك تحت إشراف قيادات المديرية وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة.

وأشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 366 ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.

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الدكتور إبراهيم صابر ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالقاهرة تعقيم الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى مديرية أوقاف القاهرة
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