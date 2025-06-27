الأرصاد تكشف حالة الطقس في القاهرة الكبرى وتُحذر من الشبورة

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية للعظمى و24 درجة مئوية للصغرى.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية، على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

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