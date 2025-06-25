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الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة رغم استقرار الطقس

07:43 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا صيفيًا مستقرًا على مستوى كافة المحافظات، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة تؤدي إلى شعور أكبر بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تقع ضمن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذا التوقيت من العام، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تكون مرتفعة بشكل خاص في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتقل تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الداخل في المحافظات الداخلية.

وأضافت أن طقس النهار سيبقى ما بين الطقس الحار الرطب إلى شديد الحرارة في بعض المناطق، بينما يكون معتدلًا خلال ساعات الليل.

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