إعلان

قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة

07:21 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019، والخاص بإنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة الحياة".

وتضمن القرار الجديد إضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار السابق، مع التأكيد على أن بدء الدراسة بالكلية سيكون مرتبطًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي التابع للجامعة.

كما نص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على كل من منشآت الكلية وبرنامج التشغيل، قبل السماح ببدء الدراسة فيها، بما يضمن جاهزية البنية التحتية الطبية والتعليمية اللازمة.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون

بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية

بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالقتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي كليات جامعة الحياة الخاصة قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري كلية الطب البشري بكليات جامعة الحياة الخاصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة