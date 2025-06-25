مجلس الوزراء يوافق على تعاقد دار الإفتاء لتنظيم مؤتمرها الدولي السنوي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب دار الإفتاء المصرية بالترخيص لها بإجراء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 إلى 13 أغسطس 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات الدولية في المجال الديني، ويحظى بمشاركة واسعة من وفود دولية رفيعة المستوى، تمثل العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدينية العالمية، ما يستلزم توفير مستوى رفيع من التنظيم والاستضافة يليق بحجم الحدث، ويعكس مكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي.

وتُعد هذه الفعالية منصة عالمية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في قضايا الإفتاء والفقه والتجديد الديني، وتُسهم في تعزيز الدور المصري الرائد في دعم الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف على المستوى الدولي.