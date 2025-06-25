إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تعاقد دار الإفتاء لتنظيم مؤتمرها الدولي السنوي

05:02 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب دار الإفتاء المصرية بالترخيص لها بإجراء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 إلى 13 أغسطس 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات الدولية في المجال الديني، ويحظى بمشاركة واسعة من وفود دولية رفيعة المستوى، تمثل العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدينية العالمية، ما يستلزم توفير مستوى رفيع من التنظيم والاستضافة يليق بحجم الحدث، ويعكس مكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي.

وتُعد هذه الفعالية منصة عالمية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في قضايا الإفتاء والفقه والتجديد الديني، وتُسهم في تعزيز الدور المصري الرائد في دعم الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف على المستوى الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء دار الإفتاء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة