الحكومة توافق على استضافة فرع لجامعة كوفنتري

كتب - محمد سامي



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان رسمي: يأتي التعديل بهدف إضافة عدد من البرامج التعليمية للجامعة، بما يساهم في تعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية مميزة، تُلبي احتياجات الطلاب، وتواكب التطورات العالمية في كل تخصص، وتشمل البرامج الجديدة بالجامعة: برنامج علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم البيانات والذكاء الحسابي، وبرنامج تكنولوجيا الألعاب، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في الموارد البشرية الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال في المالية، وبرنامج تكنولوجيا الماليات، وبرنامج التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية في مجال الأزياء، وبرنامج إدارة الأعمال في الريادة والرعاية الصحية، وبرنامج التسويق الرقمي، وبرنامج تصميم السيارات ووسائل النقل، وبرنامج إدارة التصميم، وبرنامج الرسوم التوضيحية، وبرنامج التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج الرسوم المُتحركة، وبرنامج علم النفس السلوكي، وبرنامج علم النفس التنظيمي، وبرنامج علم النفس الشرعي والجنائي، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس التطبيقي، وبرنامج العلاج الرياضي، وبرنامج هندسة السيارات (درجة البكالوريوس)، وبرنامج هندسة السيارات (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات والنظم (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات (درجة البكالوريوس)، وكذا برنامج التحكم الآلي والأنظمة الذكية.







