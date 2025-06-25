"السبكي" يشهد توقّيع عدة بروتوكولات تعاون في مجال السياحة العلاجية

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الهامة مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك على هامش فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2025، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، ودعم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، وتعزيز التنافسية الإقليمية في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والإعلام الصحي والتوعية الصحية والمجتمعية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تيمسي إنترناشونال" للسياحة العلاجية، مثّل الهيئة خلاله الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثّل الشركة الأستاذ محسن خرشوم، الرئيس التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدّمة للمرضى الدوليين، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تحسين نتائج المرضى من خلال التكامل في استثمار الموارد والمرافق والخبرات بين هيئة الرعاية وتيمسي ، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية عالية الجودة.

وتابع رئيس الهيئة أنه بموجب بروتوكول التعاون مع مؤسسة "حماة الأرض"، يتم يستهدف إبراز جهود الهيئة في تطبيق "مؤشر التنافسية المؤسسية (HCI)"، وذلك من خلال نشر مقال تحليلي بالمجلة الرسمية للمؤسسة، وذلك في خطوة تعزز من الحضور المؤسسي والإعلامي للهيئة محليًا وإقليميًا، وقد مثّل الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة الرعاية الصحية، فيما مثّل مؤسسة حماة الأرض، الدكتورة ريهام فاروق، أمين عام المؤسسة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه بموجب التعاون مع شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، والتي مثّلت الهيئة فيه الدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية والمبادرات بالهيئة، ومثّل الشركة الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بإيفا فارما، يتم تنفيذ حملات توعية مشتركة استنادًا على الموارد البشرية والتكنولوجية للجانبين، وتوفير خبراء من مقدمي الخدمة للمشاركة في التثقيف الصحي، وتنظيم أنشطة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب التعاون في تنظيم قوافل طبية، ودعم الفعاليات الصحية مثل اليوم العالمي للسكري، والمشاركة في مبادرة "إحساسك نعمة" للتوعية بمضاعفات السكري، فضلًا عن التشارك في المؤتمرات العلمية وتدريب ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالهيئة، وقد مثّلت الهيئة خلال توقيع الدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، فيما مثل الشركة السيد مصطفى زهير، مدير العلاقات العامة بالشركة.

كما نوه رئيس الهيئة أن التعاون مع شركة "وادي النيل للخدمات الطبية والعلاجية – لوتس"، تلتزم الهيئة باستقبال المرضى الدوليين القادمين من خلال الشركة، وتقديم كافة الخدمات الطبية العلاجية المطلوبة، من عمليات جراحية، وفحوصات، وتحاليل، وصرف أدوية، وفقًا لحزم الخدمات المعتمدة وبما يضمن أعلى جودة للرعاية الصحية، مع إصدار تقارير طبية شاملة، وفتح ملفات متكاملة لكل حالة، وذلك وفق معايير الجودة العالمية.