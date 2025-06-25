توقيع عقد شراكة لتأسيس "العربية الصينية للصناعات الطبية"

القاهرة- أ ش أ:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، توقيع عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (XGY) للأجهزة الطبية، لتأسيس الشركة "العربية - الصينية" للصناعات الطبية والذي وقعه كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "جاو دا تين" رئيس مجلس إدارة شركة (XGY) للأجهزة الطبية.

جاء ذلك علي هامش فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي"‏Africa Health ExCon2025"في نسخته الرابعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية".

وبحسب هذا البيان، يعد هذا التعاون من الخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة في مختلف الصناعات وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبري الشركات العالمية.

خلال فعاليات التوقيع أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة مع الشركة الصينية العالمية XGY ،مشيدا بخبراتها الفنية في تصنيع الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يتم في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية ومنها أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية كمرحلة أولي بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد المهندس مختار علي زيادة نسب المكون المحلي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة المتطورة تكنولوجيا , لافتا إلي تصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق ولأول مرة توطين هذه الصناعة الحيوية بجمهورية مصر العربية .

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين العاملين بالشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية ، المقرر تأسيسها مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة الصينية العالمية في مجال تصنيع كافة مجالات وتخصصات الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية تحت شعار "صنع في مصر"، وزيادة الفرص التسويقية للصناعات الطبية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية وبأسعار السوق التنافسية.

من جانبه، أعرب الدكتور"جاو دا تين" رئيس مجلس إدارة شركة (XGY) للأجهزة الطبية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الهيئة وقدراتها التصنيعية المتطورة .

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة مشتركة لتوطين كافة الصناعات الطبية مما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك وفتح منافذ تصديرية بالاستفادة من الميزات الاستثمارية الناجحة بالاقتصاد المصري .

وتفقد رئيس الهيئة العربية ووزير الصحة والسكان وبحضور الدكتور "هشام أبو ستيت" رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد معرض الهيئة العربية للتصنيع .

وأعربوا عن إعجابهم بمنتجات الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابعين للهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم عرض العديد من المنتجات الطبية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع ومنها المفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية والسرنجات الآمنة والخيوط الجراحية وكبسولات العمليات وأجهزة التطبيب عن بعد حضانات الأطفال والأسرة الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأيضا تجهيزات العيادات الطبية.