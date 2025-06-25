السكة الحديد: تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط (المنصورة/ شربين/ قلين)

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط المنصورة / شربين / قلين، اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 / 6 / 2025 وبيانها كالآتي:

- تشغيل قطار 483 – 484 (خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر بين محطتي المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 481 (خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر بين محطتي قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقاً للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتبارا من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889 / 506 / 495 ) طبقا للجداول المرفقة.