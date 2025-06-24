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"المصرية لنقل الكهرباء" تبحث مع وفد نيجيري تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

09:10 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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القاهرة (أ ش أ):

استقبلت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفدًا رفيع المستوى من نيجيريا بمقر الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة، حيث ناقش الجانبان سُبل تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التنويع في مصادر الطاقة وآليات الحفاظ على استقرار الشبكات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت المهندسة منى رزق، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على توطيد علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة، وتطويع الإمكانات الفنية المصرية لخدمة التنمية المستدامة في القارة.

وأضافت أن "المصرية لنقل الكهرباء" على أتم استعداد لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات اللازمة بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة النيجيري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للطاقة.

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منى رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المتجددة العاصمة الإدارية الجديدة عادل الحريري
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