وزير الطيران: المراقبون الجويون ركيزة السلامة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة ميدانية إلى مركز القاهرة للملاحة الجوية التابع للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، برفقة محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة.

تأتي الزيارة في وقت بالغ الأهمية، حيث شهد المجال الجوي المصري خلال الأيام الماضية كثافة غير مسبوقة في حركة الطيران، نتيجة تحويل مسارات عدد كبير من الرحلات إلى الأجواء المصرية، عقب إغلاق مجالات جوية بعدد من دول الجوار.

وقد تعاملت فرق المراقبة الجوية المصرية مع هذا الضغط بكفاءة عالية، إذ تجاوز عدد الطائرات اليومية 1500 طائرة.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره البالغ للمستوى الاحترافي الذي أظهره المراقبون الجويون وكافة العاملين في منظومة الملاحة الجوية المصرية، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات في ظل هذه التحديات يعكس التزامًا عميقًا ومسؤولية وطنية راسخة.

وقال الحفني: "رجال المراقبة الجوية في مصر أثبتوا معدنهم الأصيل، وأكدوا أنهم من الركائز الأساسية لمنظومة السلامة الجوية، بما قدموه من أداء مشرف واحترافي نفتخر به جميعًا".

وأكد أن هذا الأداء المتميز جاء نتيجة تضافر جهود مختلف قطاعات الملاحة الجوية، من ضباط المراقبة ومهندسي النظم والمعلومات، وحتى فرق التشغيل والصيانة والاتصالات، موضحًا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إدارة سماء الوطن لا تقبل التهاون، وسيظلون دومًا في قلب المشهد، حراسًا للسماء من خلف شاشات الرادار.

من جانبه، أشاد محمد أبو بكر فارع، بالدور الحيوي للمراقبين الجويين المصريين في إدارة المجال الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، واصفًا أداءهم خلال الأزمة الراهنة بأنه "نموذج يُحتذى به" في سرعة الاستجابة ودقة التخطيط.

وقال فارع: ما شهدناه في مركز القاهرة للملاحة الجوية يعكس تطورًا كبيرًا في البنية التحتية واعتمادًا على تقنيات متقدمة، إلى جانب كفاءة بشرية عالية، مما يجسد المستوى الفني والتنظيمي الذي بلغته مصر في هذا القطاع الحيوي.

واختتم بالإشارة إلى أن قدرة المراقبين المصريين على استيعاب الضغط الاستثنائي في الحركة الجوية والتعامل معه بانسيابية ودقة، تؤكد التزامهم الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتجسد روح الفريق التي تميز أداء منظومة الملاحة الجوية المصرية.

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