وزير العمل: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل في صربيا

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، والوفد المرافق، لتفعيل سُبل التعاون في كل الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية، داخل سوق العمل الصربي، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها في يوليو الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خاصة في مجال العمل والتوظيف.

وأكد الجانبان، وفق بيان العمل، عُمق العلاقات بين البلدين، حيث تعمل الحكومتان على ترجمة ذلك إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في القاهرة، مع نظيره الصربي، جورو ماتسوت مطلع الشهر الجاري.

وناقش الوزير جبران، مع الوزير الصربي، تفعيل التواصل المشترك لسرعة تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة، وضمان استدامتها والحفاظ على حقوقها، والالتزام بواجباتها.

وأشار الوزير، إلى جاهزية الدولة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة.

وقد شهد الاجتماع عرض فيلم تسجيلي عن تطوير منظومة التدريب المهني ومدى التطور الذي تشهده مراكز التدريب في كل المحافظات، وإجراءات الفحص المهني وقياس مستوى المهارة وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها قبل السفر.

جدير بالذكر أن الوزير جبران كان قد التقى مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة، وذلك خلال هذا الشهر، في زيارة له إلى صربيا، وزيارة لنظيرته الصربية إلى القاهرة.

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