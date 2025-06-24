17 صورة.. إخلاء عقارات الخطورة الداهمة في السيدة زينب

كتب- محمد نصار:

واص حي السيدة زينب، لليوم الثاني على التوالي، أعمال تنفيذ قرارات إخلاء عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة بنطاق الحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتعليمات أشرف منصور، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور مهران عبد اللطيف مهران، رئيس الحي.

وشملت الأعمال غلق وتشميع العقارات التالية:

- العقار رقم 2 شارع الهياتم من الحنفي.

- العقار رقم 2 شارع الحنفي.

- العقار رقم 22 شارع الهلالية من إسماعيل سري.

- العقار رقم 25 شارع سلامة حجازي.

كما تم التنبيه على مالك العقار رقم 16 شارع عبد الباقي، بضرورة تنفيذ الصلبات اللازمة، ومالك العقار رقم 11 حارة أبو الخير، باتخاذ إجراءات الصلبات المطلوبة.

وقد نُفذت أعمال الإخلاء من السكان دون السماح بنقل المنقولات، بالتنسيق مع قسم شرطة السيدة زينب، وشرطة المرافق، والإدارة الهندسية، والأجهزة التنفيذية المعنية، في إطار الحرص على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ووجّه حي السيدة زينب، نداءً للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تصدعات أو شروخ تظهر بالعقارات، مع ضرورة الالتزام بإجراء الصيانات الدورية لشبكات الصرف الصحي وأعمال الترميم والتشطيبات وفق اللوائح الفنية، حفاظًا على السلامة العامة.

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