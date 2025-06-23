كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة نانيس عبدالمحسن، مدير عام الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، أن زواج الأقارب يُعد السبب الرئيسي وراء انتشار الأمراض الوراثية بين الأطفال، مؤكدة أن ما يزيد على 50% من هذه الحالات لها علاقة مباشرة بهذا النوع من الزيجات.

وأوضحت عبد المحسن، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن العامل الوراثي في الأمراض الجينية يزداد بشكل كبير عند زواج الأقارب، ويعود ذلك إلى احتمالية حمل الطرفين لنفس الجين المريض، مما يؤدي إلى انتقال الصفات المتنحية للجنين وظهور المرض.

وأشارت إلى أن إجراء تحليل جيني شامل قبل الزواج هو أمر بالغ الأهمية، خاصة في العائلات التي ظهرت فيها مسبقًا حالات إصابة بأمراض وراثية أو إعاقات عقلية أو جسدية.

ونبهت مدير عام الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إلى أن هذه الفحوصات قد لا تكون متاحة بسهولة أو تتطلب تكلفة مرتفعة، ما يجعل الوقاية المسبقة أكثر أهمية.

وأضافت أن احتمال إنجاب طفل يعاني من مرض وراثي في كل حمل يصل إلى 25%، أي أن طفلًا من كل أربعة قد يكون معرضًا لخطر الإصابة.