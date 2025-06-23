الجلسة الختامية لـ"الشيوخ".. أبو شقة: السيسي واجه التحديات بحكمة وفطنة

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التحيةَ إلى القيادة السياسية ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الوطني والشجاع والحكيم؛ الذي واجه التحديات بحكمته وفطنته التي جعلتنا نعبر هذه العواصف، وبإذن الله سنصل إلى بر الأمان .

وأضاف وكيل أول "الشيوخ"، في كلمته بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، قبيل فض دور الانعقاد والفصل التشريعي الأول، أن ما شهدناه من الفيلم التسجيلي يؤكد الدور المهم والحيوي والمؤثر لمجلس الشيوخ كإحدى غرفتَي البرلمان، وأصوب الخطأ غير المقصود بأنه ليس الغرفة الثانية للتشريع، ولكن إحدى غرفتَي البرلمان .

وأوضح أبو شقة أن كل ما طُرح وما ناقشته اللجان والجلسة العامة للمجلس، هو بحق سيمفونية حقيقية من الحب والتفاني بقلب رجل واحد نحو هدف واحد؛ هو ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد أن التعديل الدستوري بأن يكون البرلمان على غرفتَين كان محقًّا .

ولفت أبو شقة إلى أن اللجان كانت على مستوى رفيع جدًّا من الخبرة والفنية وعمق البحث في كل ما عرض، فكنا أمام مناقشات للأعضاء على أعلى مستوى من الفكر الرفيع، وكنا أمام منظومة حب متبادل من الجميع.. كان نموذجًا له وراعيًا له رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

ووجه وكيل أول "الشيوخ" التحية إلى رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين والحكومة التي استجابت.. وكنا نحو هدف هو مصلحة المواطن المصري .