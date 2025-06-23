محطات جديدة لدعم استقرار الشبكة الموحدة

كتب- محمد صلاح:

قال بيان صحفي صادر عن وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تابع أعمال ربط محطة محولات جرزا (جهد 220/66/11 ك.ف) بمحافظة الجيزة، إلى جانب مشروع زيادة سعة وإعادة تأهيل محطة محولات غرب بكر (جهد 500/220/22 ك.ف) بمحافظة البحر الأحمر وربطها على الشبكة القومية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتعزيز استقرار الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية.

وجه وزير الكهرباء بضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لمشروعات دعم الشبكة، خاصة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة من الشمس والرياح.

وأشار إلى أن محطة "جرزا" ستُسهم في تغذية منطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية جنوب الجيزة، ومجابهة الأحمال المرتفعة، ما يسهم في استقرار الجهود الكهربائية في المنطقة.

وأضاف أن أعمال التطوير في محطة "غرب بكر" تستهدف تعزيز قدرة الشبكة في منطقة خليج السويس على استيعاب طاقات الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة.

استعدادات مكثفة لفصل الصيف ومجابهة الأحمال

أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تعمل وفق خطة مرحلية لمجابهة الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية في جميع المجالات.

كما أوضح أهمية الرصد الدقيق للبيانات والقراءات ومتابعة معدلات التشغيل والاستهلاك، داعيًا إلى تكثيف المرور الميداني للفرق التابعة للوزارة والشركة القابضة لمراجعة التنفيذ على أرض الواقع.

خطة متكاملة للطاقة النظيفة وتعظيم العوائد

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، مع العمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن المشروعات الجارية تتضمن تمديد خطوط وزيادة سعات المحطات على مختلف الجهود، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، بهدف الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.

اختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء يُعد أحد الركائز الأساسية لخطة التنمية الشاملة الجاري تنفيذها في كافة المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا أن تحديث الشبكة واستيعاب الطاقات المتجددة يمثلان خطوة استراتيجية في دعم مستقبل الطاقة بمصر.