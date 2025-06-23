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قرار وزاري.. أسامة فخري رئيسا لشؤون المساجد والقرآن الكريم بالأوقاف

02:14 م الإثنين 23 يونيو 2025

الدكتور أسامة فخري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الدفع بالكفاءات المتميزة في مواقع العمل التنفيذي.

وقد تضمنت القرارات:

تكليف فضيلة الدكتور أسامة فخري رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

ندب الدكتورة سمر إبراهيم محمود عالي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تجديد تكليف الدكتور عمرو محمد مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

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أسامة الأزهري وزير الأوقاف أسامة فخري
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