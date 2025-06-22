مجدي الجلاد: سيطرة أمريكا على العالم لن تدوم.. والمواجهة الكبرى قادمة

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب مجدي الجلاد، رئيس رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن إيران تدرك أن لكل مرحلة حديثها الخاص، فهي تقوم بالتصعيد في الحرب وفقاً لمتطلبات الموقف.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "إيران تمتلك أمرين لا تمتلكهما إسرائيل: أولاً، هي دولة كبيرة بمساحة شاسعة، وثانياً لديها عدد سكان كبير جداً مقارنة بإسرائيل. كما أنها تمتلك خبرات نووية متقدمة لم تنتهِ، ولديها تعاون مع دول ساعدتها وستساعدها سراً".

وأضاف: "الملف الصيني التايواني مازال مفتوحاً، وغداً قد تنتهي روسيا من الملف الأوكراني لتتفرغ لنا، وهناك تغيرات تحدث في كوريا الشمالية أيضاً. ولذا فإن الإمبراطورية الأمريكية وهيمنتها الكاملة على العالم لن تدوم إلى الأبد.

وأكمل: بعد أن كانت أمريكا تمثل ربع الاقتصاد العالمي قبل سنوات، تتوقع الدراسات أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2040. وفي سياق الصراعات الدولية، فإن 10 سنوات ليست سوى سطر في تاريخ العالم".