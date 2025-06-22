البحوث الزراعية تكشف حقيقة انتشار سلالة نحل جديدة بمحافظات القناة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور السيد حجاج، أستاذ تربية النحل بمركز البحوث الزراعية، عن ظهور سلالة جديدة من النحل، أطلق عليها "النحل القزم" أو النحل البري، في محافظات القناة، وتحديدًا الإسماعيلية والسويس.

وأوضح "حجاج"، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد، أن هذا النوع، الذي يتميز بحجمه الصغير ولونه الأصفر، يعود أصله إلى جنوب شرق آسيا، ويُعتقد أنه وصل إلى مصر عبر المراكب أو من خلال الخضروات المستوردة.

وأكد أن هذا النحل لا يشكل أي ضررًا على الإنسان أو على أنواع النحل المحلية، مشيرًا إلى أنه يعيش في الحقول وعلى فروع الأشجار، حيث تبني آلاف الشغالات قرصًا واحدًا من الشمع، وتتغذى على رحيق الأزهار، مبينا أن لسعته ضعيفة جدًا وغير مؤذية.

وأضاف أستاذ تربية النحل أن "النحل القزم" غير مستأنس ويحب العيش في الهواء الطلق، وقد باءت محاولات جمعه في خلايا خشبية أو كراتين بالفشل. ومع ذلك، يمكن الاستفادة منه بشكل كبير كملقح للأزهار، مما يعزز الإنتاج الزراعي.

وشدد الدكتور حجاج على أهمية عدم استخدام المبيدات الحشرية في حال العثور على مستعمرة من هذا النحل بالقرب من المنازل، ونصح بالتواصل مع قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية لنقلها بأمان لأغراض الدراسة والاستفادة منها.